Утром 27 октября в Херсонской области украинские защитники сбили вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Около 08:00 подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады сбило российский ударный вертолет Ка-52.
А около 08:40 подразделение зенитной ракетной Одесской бригады сбило российский штурмовик Су-25.
Напомним, вчера около 17:00 военные Воздушного командования «Юг» сбили в Херсонской области российский вертолет Ка-52.
Утром 27 октября в Херсонской области украинские защитники сбили вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Около 08:00 подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады сбило российский ударный вертолет Ка-52.
А около 08:40 подразделение зенитной ракетной Одесской бригады сбило российский штурмовик Су-25.
Напомним, вчера около 17:00 военные Воздушного командования «Юг» сбили в Херсонской области российский вертолет Ка-52.