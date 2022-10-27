За неделю на нужды Вооруженных сил Украины поступило более 6 тысяч бронежилетов, более 8 тысяч шлемов, более 30 тысяч пар обуви и более 100 тысяч зимних курток. Кроме того, у Минобороны сформирован резерв.

Об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает Укринформ.

— За неделю с 20 по 26 октября Министерство обороны для обеспечения подразделений ВСУ передало более 6 тысяч бронежилетов, более 8 тысяч шлемов и более 30 тысяч пар обуви, из которых 28 тысяч – это зимняя обувь. По зимним курткам, которые сейчас на особом контроле – за неделю принято на учет почти 58 тысяч, – проинформировала Анна Маляр.

По ее словам, процесс снабжения находится на разных этапах. В частности, более 100 тысяч зимних курток развозят на склады в разных регионах Украины.

Кроме этого, передано более 60 тысяч зимних брюк, более 77 тыс. курток костюма-утеплителя (флиска) и свыше 81 тысяч комплектов белья демисезонного и зимнего.

Анна Маляр сообщила, что на сегодняшний день сформирован резерв — около 200 тысяч бронежилетов и около 100 тысяч шлемов. В Минобороны особое внимание уделяют поставке зимней формы, однако на эффективность работы влияют вражеские обстрелы и отсутствие электроснабжения.

— Обращаю внимание, что логистика сейчас очень усложнена на всех этапах – от постановки на учет до распределения. Воздушные тревоги, отключение света влияют на ритм работы в тылу, – объяснила Анна Маляр.

Напомним, терминалы Starlink, помогающие поддерживать связь украинским военным в зоне боевых действий, будут работать в Украине независимо от готовности Минобороны США предоставить финансирование.