В Украине стартовал конкурс «Фуд-гид Украиной», в рамках которого украинцев зовут рассказать о необычных блюдах в их селе, городе или городке, которые заслуживают национальной славы.

Среди всех, кто примет участие в конкурсе, специальное жюри отберет 30 самых интересных рецептов, которые будут приготовлены шеф-поваром и войдут в двуязычную кулинарную онлайн-книгу, а десять самых ярких будут награждены призами, сообщает команда Platfor.ma.

Проект инициировала Platfor.ma, а специальным кулинарным экспертом стал известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко и его команда.

— Проект имеет целью сплотить украинцев, углубить связи между разными регионами нашей страны, а также укрепить уникальный образ Украины в мире. Ведь еда очень хорошо может объединять людей в рамках одной культуры и одновременно быть универсальным языком между разными странами, отмечают организаторы.

Условия конкурса:

Заполните анкету на сайте . В анкете нужно рассказать о себе и блюде, которое вы подаете на конкурс. Организаторы ищут аутентичные блюда, присущие разным регионам Украины. Чем подробнее вы заполните анкету – тем больше шансов на победу. Дедлайн приема анкет – 7 ноября 2022 года.

. В анкете нужно рассказать о себе и блюде, которое вы подаете на конкурс. Организаторы ищут аутентичные блюда, присущие разным регионам Украины. Чем подробнее вы заполните анкету – тем больше шансов на победу. Дедлайн приема анкет – 7 ноября 2022 года. Расскажите что-нибудь интересное о своем блюде. Почему вы решили рассказать именно о ней? Возможно, рецепт этого блюда передавался вашей семьей из поколения в поколение? А может, без нее не обходится ни одна свадьба? А может, процесс ее приготовления – это настоящее зрелище? Расскажите об этой истории.

Почему вы решили рассказать именно о ней? Возможно, рецепт этого блюда передавался вашей семьей из поколения в поколение? А может, без нее не обходится ни одна свадьба? А может, процесс ее приготовления – это настоящее зрелище? Расскажите об этой истории. Добавьте фото . Если у вас есть возможность, покажите, как выглядит это блюдо, чтобы можно было увидеть, как его подают именно в вашем регионе. Добавлять фото необязательно, но это увеличит ваши шансы на победу.

. Если у вас есть возможность, покажите, как выглядит это блюдо, чтобы можно было увидеть, как его подают именно в вашем регионе. Добавлять фото необязательно, но это увеличит ваши шансы на победу. Ожидайте результатов . Организаторы проанализируют все заявки и выберут 30 победителей, чьи рецепты будут наиболее оригинальными, а истории наиболее интересными. Объявление победителей состоится после 10 ноября. Все отобранные рецепты и истории войдут в кулинарную онлайн-книгу, а десять лучших получат призы – наборы кухонной посуды от украинских производителей.

. Организаторы проанализируют все заявки и выберут 30 победителей, чьи рецепты будут наиболее оригинальными, а истории наиболее интересными. Объявление победителей состоится после 10 ноября. Все отобранные рецепты и истории войдут в кулинарную онлайн-книгу, а десять лучших получат призы – наборы кухонной посуды от украинских производителей. Встречайте «Фуд-гид по Украине». Вместе с шеф-поваром Евгением Клопотенко и его командой организаторы приготовят блюда по 30 рецептам победителей и создадут кулинарную онлайн-книгу «Фуд-гид Украиной». В проекте победители найдут свои рецепты, приготовленные лучшими кулинарами Украины. Также в книге расскажут о победителях, чьи рецепты вошли в книгу и опубликуют их истории. Поэтому ловите шанс прославить себя и свою общину.

Кулинарную онлайн-книгу планируют опубликовать как на украинском, так и на английском языке, чтобы иностранцы могли также узнать как можно больше об уникальности и многообразии Украины.

Напомним, на гастро-карте традиционной украинской кухни матвеевский зеленый борщ с бычками стал фирменным блюдом Николаевщины.