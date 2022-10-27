В Украине стартовал конкурс «Фуд-гид Украиной», в рамках которого украинцев зовут рассказать о необычных блюдах в их селе, городе или городке, которые заслуживают национальной славы.
Среди всех, кто примет участие в конкурсе, специальное жюри отберет 30 самых интересных рецептов, которые будут приготовлены шеф-поваром и войдут в двуязычную кулинарную онлайн-книгу, а десять самых ярких будут награждены призами, сообщает команда Platfor.ma.
Проект инициировала Platfor.ma, а специальным кулинарным экспертом стал известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко и его команда.
— Проект имеет целью сплотить украинцев, углубить связи между разными регионами нашей страны, а также укрепить уникальный образ Украины в мире. Ведь еда очень хорошо может объединять людей в рамках одной культуры и одновременно быть универсальным языком между разными странами, отмечают организаторы.
Условия конкурса:
Кулинарную онлайн-книгу планируют опубликовать как на украинском, так и на английском языке, чтобы иностранцы могли также узнать как можно больше об уникальности и многообразии Украины.
Напомним, на гастро-карте традиционной украинской кухни матвеевский зеленый борщ с бычками стал фирменным блюдом Николаевщины.
В Украине стартовал конкурс «Фуд-гид Украиной», в рамках которого украинцев зовут рассказать о необычных блюдах в их селе, городе или городке, которые заслуживают национальной славы.
Среди всех, кто примет участие в конкурсе, специальное жюри отберет 30 самых интересных рецептов, которые будут приготовлены шеф-поваром и войдут в двуязычную кулинарную онлайн-книгу, а десять самых ярких будут награждены призами, сообщает команда Platfor.ma.
Проект инициировала Platfor.ma, а специальным кулинарным экспертом стал известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко и его команда.
— Проект имеет целью сплотить украинцев, углубить связи между разными регионами нашей страны, а также укрепить уникальный образ Украины в мире. Ведь еда очень хорошо может объединять людей в рамках одной культуры и одновременно быть универсальным языком между разными странами, отмечают организаторы.
Условия конкурса:
Кулинарную онлайн-книгу планируют опубликовать как на украинском, так и на английском языке, чтобы иностранцы могли также узнать как можно больше об уникальности и многообразии Украины.
Напомним, на гастро-карте традиционной украинской кухни матвеевский зеленый борщ с бычками стал фирменным блюдом Николаевщины.