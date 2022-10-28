В Польше демонтировали еще четыре памятника советским солдатам – «благодарности Красной Армии» в городах Глубчицы и Бычина, а также памятники в городах Сташув и Боболице.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Глава польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий назвал демонтированные архитектурные сооружения символами «системы, которая после 1945 года покорила себе пол Европы», «убивала польских рабочих и активистов антикоммунистической оппозиции», а также «вдохновляет нынешних руководителей Российской Федерации, ответственных за войну Украине».

С 2017 года в Польше действует закон о сносе советских памятников в рамках программы декоммунизации страны. По оценкам Института национальной памяти, в прошлом веке на территории Польши было возведено около 500 монументов, посвященных советским воинам.

Ранее сообщалось, что миссию ЕС по обучению украинских военных возглавил польский генерал Петр Тритек, который сейчас является командиром 11-й Люблинской бронекавалерийской дивизии.