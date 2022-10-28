Минокружение разработало и утвердило Методику определения ущерба, причиненного окружающей среде в пределах территориального моря, исключительной морской (экономической) зоны и внутренних морских вод Украины в Азовском и Черном морях. Соответствующий приказ ведомства от 19 августа 2022 № 309 уже зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины за № 1253/38589.

С помощью методики будут рассчитывать количество сброшенных в морские воды загрязняющих веществ из российских военных судов, кораблей, других плавучих средств. А также будут определять общий размер ущерба в денежном эквиваленте – в долларах США, сообщает Минокружение.

“Эти расчеты в дальнейшем будут использованы в судах для взыскания убытков с РФ в соответствии с принципами и нормами международного права. Сегодня мы разрабатываем методики расчета вреда окружающей среде от военных действий. Фактически, Украина делает то, что до нас не делал никто в мире. Во-первых, это нужно, чтобы российский оккупантов заплатил за все совершенные преступления на нашей земле. Во-вторых, чтобы каждая страна, которая когда-нибудь вздумает по каким-либо причинам развязать войну, понимала, что это обойдется ей дорого”, - прокомментировал Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

В настоящее время Азовское и Черное моря значительно страдают от агрессии России в Украине. Среди последствий военных действий не только шумовое загрязнение, значительно травмирующее морскую фауну, в частности дельфинов. Но не только органическое загрязнение в результате разрушения систем очистки сточных вод в прибрежных городах и селах.

Следует учитывать также ущерб, причиняемый вследствие:

нефтяного загрязнения, ведущего к разрушению нейстона – водорослей и мелких беспозвоночных, обитающих у поверхностной пленки воды (в морской пене);

химического загрязнения вследствие попадания в воду ракетного топлива, содержащего металлоорганические соединения, а также гептил, который очень токсичным и канцерогенным и т.д.

Весь этот ущерб будет рассчитываться специалистами Госэкоинспекции по новой методике.