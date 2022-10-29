Правительство на заседании 28 октября приняло постановление «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 5 июня 2019 г. № 483». Документом предусмотрено продолжение действия специальных обязанностей, возложенных на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Таким образом, льготные цены на электрическую энергию для бытовых потребителей будут сохраняться в течение осенне-зимнего периода 2022/2023 гг. – до 31 марта 2023 г.

— Сегодня, несмотря на войну и массированные обстрелы энергетической инфраструктуры, принято решение сохранить неизменными тарифы для населения, чтобы предотвратить дополнительную финансовую нагрузку на наших граждан. Благодарен каждому за своевременную оплату электроэнергии, это чрезвычайно важно для стабильной работы наших энергокомпаний и оперативного проведения ремонтов объектов и оборудования, поврежденных из-за вражеских атак, - подчеркнул Министр энергетики Герман Галущенко.

Напомним, цены на электроэнергию для населения были понижены с 1 октября 2021 года.

Фиксированный тариф составляет: для индивидуальных бытовых потребителей - 1,44 грн/кВт час при потреблении до 250 кВтч в месяц и 1,68 грн/кВт час – свыше 250 кВт час в месяц;

1,68 грн/кВт час независимо от объема потребления – для коллективных бытовых потребителей, общежитий, для юридических лиц, являющихся владельцами или балансодержателями имущества, используемого для компактного поселения внутренне перемещенных лиц в части удовлетворения собственных потребностей ВПЛ, в дачных и дачно- строительных кооперативах, садовых обществах, гаражно-строительных кооперативах на технические цели и освещение территории, для религиозных организаций в части использования электрической энергии для коммунально-бытовых нужд.

Этот тариф действует в многоквартирных жилых домах при использовании электроэнергии для технических целей: работы индивидуальных тепловых пунктов, котельных, лифтов, насосов, домофонов и освещения дворов, лестниц и номерных знаков. В то же время, постановлением этот перечень дополнен целями потребления на аварийное и эвакуационное освещение, противопожарные системы, системы вентиляции, дымоудаления и кондиционирования, системы сигнализации и авиационные маяки.