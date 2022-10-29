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Кабинет министров принял постановление, упрощающее порядок оформления паспортных документов во время военного положения.
Об этом сообщает МВД Украины
В пятницу правительство приняло постановление «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины по оформлению документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины», проект которого разработан Государственной миграционной службой.
Принятыми изменениями регулируются вопросы, значительно упрощающие порядок оформления паспортных документов во время военного положения, подчеркнули в МВД.
В частности, предусмотрена возможность:
Также расширен круг свидетелей, участвующих в процедуре установления личности при получении паспорта по достижении 18 лет, и предоставлена возможность осуществлять его в режиме видеоконференцсвязи (в случае невозможности членам семьи присутствовать лично).
Постановление вступает в силу через 15 дней со дня его опубликования.
Кабинет министров принял постановление, упрощающее порядок оформления паспортных документов во время военного положения.
Об этом сообщает МВД Украины
В пятницу правительство приняло постановление «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины по оформлению документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины», проект которого разработан Государственной миграционной службой.
Принятыми изменениями регулируются вопросы, значительно упрощающие порядок оформления паспортных документов во время военного положения, подчеркнули в МВД.
В частности, предусмотрена возможность:
Также расширен круг свидетелей, участвующих в процедуре установления личности при получении паспорта по достижении 18 лет, и предоставлена возможность осуществлять его в режиме видеоконференцсвязи (в случае невозможности членам семьи присутствовать лично).
Постановление вступает в силу через 15 дней со дня его опубликования.