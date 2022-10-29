Больше украинцы доверяют ВСУ (96% полностью или в определенной степени им доверяют), более 80% - президенту Украины, свидетельствуют данные социологического опроса Центра Разумкова, проведенного с 22 сентября по 1 октября 2022 года.

Украинцы также в значительной степени доверяют благотворительным организациям (78%), церкви (70%), университетам (62%), женским организациям (59,5%), государственным учреждениям (55%), полиции (55%).

Противоречиво отношение к Правительству страны (51,5% ему выражают доверие, но ненамного меньше — 48% — выражают недоверие), то же касается телевидения (соответственно 51% и 49%), и прессы (соответственно 49% и 50%).

В Украине растет уровень доверия к ВСУ. Если в 2011 году им доверяли 59% граждан, то в 2020 году – 71%, в 2022 году – 96%.

Рост доверия к главе государства, скорее всего, связан с высокой оценкой его деятельности во время войны.

В Украине по сравнению с 2020 годом возросла доля доверяющих ЕС (с 43% до 76%). и НАТО (с 31,5 до 67%).

«Недоверие чаще всего высказывается в политические партии (не доверяют им 77%), суды (72%), банки (66%), профсоюзы (64%), Верховный совет Украины (60%), крупные компании (57%) и выборы как социального института (56%)», – говорится в сообщении.

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова при поддержке Представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине с 22 сентября по 1 октября 2022 года. Опрос проводился в 112 населенных пунктах. Опрошено 2021 респондента в возрасте от 18 лет. Ошибка выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3%.