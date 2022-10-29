Украина провела обмен пленными со страной-агрессором и освободила 52 человека.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

— Удалось уволить 52 наших людей - офицеров, медиков, сержантов и солдат. Среди них - 12 бойцов НГУ, включая два «Азовца», 18 из ВМС, 8 из ГНСУ, 9 из ТРо, 3 воинов ВСУ и 2 гражданских.

Домой возвращаются защитники «Азовстали», защитники Мариуполя и спасавшие жизнь. Нам удалось обменять начальника хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя, который был на «Азовстале» и молодого военного хирурга 65-й военной мобильной больницы.

Мы возвращаем морпеха, жена которого недавно вышла из плена и добровольца из Мариуполя с символической фамилией «Москва», а еще моряка с острова Змеиный, - сообщил Андрей Ермак.