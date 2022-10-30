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За восемь месяцев полномасштабной войны Россия совершила 457 преступлений против журналистов и медиа в Украине. Таковы данные мониторинга Института массовой информации.
В течение восьмого месяца войны России против Украины ИМИ зафиксировал похищение, обстрелы журналистов и уничтожение телебашен.
По состоянию на 24 октября российские военные убили 42 журналиста в Украине. Из них восемь журналистов убиты во время выполнения профессиональных обязанностей (трое украинских и пять иностранных). 34 погибли как участники боевых действий или в результате российских обстрелов, не во время выполнения ими журналистских обязанностей. С полным списком убитых журналистов можно ознакомиться здесь.
В течение сентября-октября полномасштабной войны погибли четверо медийщиков, защищавших страну в рядах Вооруженных сил Украины:
Кроме того, эксперты ИМИ зафиксировали, что под российские обстрелы во время работы в Бахмуте Донецкой области 27 сентября попала съемочная группа 5 канала. Журналисты остались невредимыми.
В Камышевасе (Луганская область) российские войска уничтожили 150-метровую телебашню, которая обеспечивала нужды более 200 тысяч жителей Луганской и Донецкой областей. Телебашня распространяла украинский контент на 50 км, в том числе на Попасную, Лисичанск и Северодонецк.
Во временно оккупированном Старобельске боевики группировки «ЛНР» похитили Юлию Рыбалко, ранее занимавшую должность пресс-секретаря ООО «Луганское энергетическое объединение». Ее обвиняют в «передаче сведений для наведения ракетных обстрелов Вооруженным силам Украины». оккупанты угрожают женщине заключением сроком 20 лет.
Напомним, что с начала широкомасштабного российского вторжения по меньшей мере 215 телерадиовещателей, онлайн- и печатных медиа (общенациональных, региональных и местных) прекратили полностью или частично свою деятельность из-за боевых действий и оккупации. Это преимущественно региональные медиа из Запорожской, Херсонской, Хмельницкой, Харьковской, Киевской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Луганской, Черниговской областей.
За восемь месяцев полномасштабной войны Россия совершила 457 преступлений против журналистов и медиа в Украине. Таковы данные мониторинга Института массовой информации.
В течение восьмого месяца войны России против Украины ИМИ зафиксировал похищение, обстрелы журналистов и уничтожение телебашен.
По состоянию на 24 октября российские военные убили 42 журналиста в Украине. Из них восемь журналистов убиты во время выполнения профессиональных обязанностей (трое украинских и пять иностранных). 34 погибли как участники боевых действий или в результате российских обстрелов, не во время выполнения ими журналистских обязанностей. С полным списком убитых журналистов можно ознакомиться здесь.
В течение сентября-октября полномасштабной войны погибли четверо медийщиков, защищавших страну в рядах Вооруженных сил Украины:
Кроме того, эксперты ИМИ зафиксировали, что под российские обстрелы во время работы в Бахмуте Донецкой области 27 сентября попала съемочная группа 5 канала. Журналисты остались невредимыми.
В Камышевасе (Луганская область) российские войска уничтожили 150-метровую телебашню, которая обеспечивала нужды более 200 тысяч жителей Луганской и Донецкой областей. Телебашня распространяла украинский контент на 50 км, в том числе на Попасную, Лисичанск и Северодонецк.
Во временно оккупированном Старобельске боевики группировки «ЛНР» похитили Юлию Рыбалко, ранее занимавшую должность пресс-секретаря ООО «Луганское энергетическое объединение». Ее обвиняют в «передаче сведений для наведения ракетных обстрелов Вооруженным силам Украины». оккупанты угрожают женщине заключением сроком 20 лет.
Напомним, что с начала широкомасштабного российского вторжения по меньшей мере 215 телерадиовещателей, онлайн- и печатных медиа (общенациональных, региональных и местных) прекратили полностью или частично свою деятельность из-за боевых действий и оккупации. Это преимущественно региональные медиа из Запорожской, Херсонской, Хмельницкой, Харьковской, Киевской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Луганской, Черниговской областей.