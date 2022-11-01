В Украине планируют создать точки Wi-Fi при выключении электроэнергии, которые будут работать на аккумуляторах Tesla Powerwall и терминалах Starlink.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью Forbes .

— Сейчас мы думаем, как при отключениях электроэнергии обеспечить граждан максимально устойчивой связью. Без света в некоторых регионах не работают и башни мобильной связи и провайдеры фиксированного интернета. Мы понимаем, какое положение у каждого провайдера, сколько генераторов и аккумуляторов они покупают, как можем помочь мы. Однако хотим обеспечить страну железобетонными местами для связи при любой ситуации. В том числе, рассматриваем использование Tesla Powerwall, Starlink, чтобы такие точки публичной связи были в Украине и работали независимо от работы энергосети, – рассказал министр.

По его словам, для таких точек доступа используют часть партии из 1570 терминалов Starlink.

Заработают такие публичные точки доступа уже в ноябре.

- В ближайший месяц. У нас мало времени, чтобы долго запускать такие проекты. На этой неделе получим тестовую точку, проверим работу во внутреннем формате, а дальше – масштабирование, – сказал Федоров.

Напомним, российские войска массированно обстреляли объекты критической инфраструктуры 10-11 октября, а также 31 октября. В результате чего жители многих регионов остались без электроэнергии, водоснабжения, также были перебои с интернетом и мобильной связью.