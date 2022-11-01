На границе с Венгрией временно не работает пункт пропуска «Звонковое». Причиной тому называют сбой в программном обеспечении.

Об этом сообщает Дердавная пограничная служба.

«В связи с выходом из строя программного обеспечения приостановлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска «Звонковое», — говорится в сообщении.

Пограничники в свою очередь призвали граждан учитывать данную информацию при планировании заграничных поездок и выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы с Венгрией.

Напомним, до конца года на границе с Польшей откроют новый пункт пропуска «Нижанковичи - Мальховице».