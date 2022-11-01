За полтора месяца подразделение поразило более 200 враждебных целей с помощью американской гаубицы М777. За одну минуту она способна производить пять выстрелов, а дальность впечатления целей составляет 40 километров.

Об этом сообщили на странице ОК « Юг ».

Руководить 155-мм пушкой умеют не все, однако некоторые украинские военные учились работе с ней за границей и теперь совершенствуют навыки в боях.

Военные рассказывают, что сначала делали на орудиях отметки за каждую уничтоженную цель.

— Это мы уничтожили не одну батарею «саушек», склады из БК, многие БМП и танки, а также две С-400. Последние две уничтожили максимально точно: оба выстрела прямо в цель. Но когда количество уничтоженной техники перевалило за 50 единиц, мы перестали рисовать отметки, потому что места на пушке не хватит, — рассказал артиллерист, которому собратья за взгляд и рвение, с которым он заряжает пушку, дали позывной «Маньяк».

Напомним, М777 американские союзники предоставили силам обороны Украины еще весной. Также их отправляла Канада. М777 используют сухопутные войска многих стран, в том числе США, Канады, Индии, Саудовской Аравии, теперь и Украины. Это прицепная гаубица со стволом калибра 155 миллиметров и длиной 39 калибра. Гаубица производится отделом Global Combat Systems компании BAE Systems.