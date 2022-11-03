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Из освобожденных территорий Украины эвакуировали 22 тысяч человек.
Об этом в эфире телемарафона сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
— Мы помогли 22 тысячам людей эвакуироваться. Есть люди, которые едут на деоккупированную территорию, а есть люди, особенно женщины с детьми, маломобильные, эвакуируемые люди пенсионного возраста, – рассказала Ирина Верещук.
По словам чиновника, часто люди боятся эвакуации, потому что не знают, где им жить и нет средств. В то же время Верещук рассказала, что Харьковская областная военная администрация предлагает эвакуацию в Харьков. Там людей могут разместить в общежитиях вузов. Она также добавила, что, по меньшей мере, три области готовы принимать людей, желающих уехать с деоккупированных территорий.
- К примеру, Тернопольская область у нас готова принять людей из эвакуационных поездов, Львовская область, а также Полтавская, все готовы разместить людей и пережить зиму, - сказала Ирина Верещук.
Она также добавила, что на освобожденных территориях Херсонской, Харьковской, Донбасса продолжаются стабилизационные мероприятия. Проводится разминирование, людям оказывается гуманитарная и медицинская помощь, возобновляется электроснабжение. В то же время, некоторые населенные пункты до сих пор подвергаются обстрелам оккупантов. Из-за этого восстановление усложняется.
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Из освобожденных территорий Украины эвакуировали 22 тысяч человек.
Об этом в эфире телемарафона сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
— Мы помогли 22 тысячам людей эвакуироваться. Есть люди, которые едут на деоккупированную территорию, а есть люди, особенно женщины с детьми, маломобильные, эвакуируемые люди пенсионного возраста, – рассказала Ирина Верещук.
По словам чиновника, часто люди боятся эвакуации, потому что не знают, где им жить и нет средств. В то же время Верещук рассказала, что Харьковская областная военная администрация предлагает эвакуацию в Харьков. Там людей могут разместить в общежитиях вузов. Она также добавила, что, по меньшей мере, три области готовы принимать людей, желающих уехать с деоккупированных территорий.
- К примеру, Тернопольская область у нас готова принять людей из эвакуационных поездов, Львовская область, а также Полтавская, все готовы разместить людей и пережить зиму, - сказала Ирина Верещук.
Она также добавила, что на освобожденных территориях Херсонской, Харьковской, Донбасса продолжаются стабилизационные мероприятия. Проводится разминирование, людям оказывается гуманитарная и медицинская помощь, возобновляется электроснабжение. В то же время, некоторые населенные пункты до сих пор подвергаются обстрелам оккупантов. Из-за этого восстановление усложняется.