Оккупанты своими действиями на Запорожской АЭС наносят ущерб не только инфраструктуре АЭС, но и окружающей среде и животным.

Об этом сообщили в НАЭК «Энергоатом».

— Так, из-за минирования периметра вокруг АЭС, за последние три месяца было зафиксировано не менее 30 подрывов собак, лис и диких кабанов на заложенных минах, — говорится в сообщении.

Напомним, в статье «НикВести» «На грани уничтожения: Как заповедная Кинбурнская коса страдает от действий оккупантов» говорится о вреде, который оккупанты нанесли уникальному месту.