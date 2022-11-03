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Оккупанты своими действиями на Запорожской АЭС наносят ущерб не только инфраструктуре АЭС, но и окружающей среде и животным.
Об этом сообщили в НАЭК «Энергоатом».
— Так, из-за минирования периметра вокруг АЭС, за последние три месяца было зафиксировано не менее 30 подрывов собак, лис и диких кабанов на заложенных минах, — говорится в сообщении.
Напомним, в статье «НикВести» «На грани уничтожения: Как заповедная Кинбурнская коса страдает от действий оккупантов» говорится о вреде, который оккупанты нанесли уникальному месту.
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Оккупанты своими действиями на Запорожской АЭС наносят ущерб не только инфраструктуре АЭС, но и окружающей среде и животным.
Об этом сообщили в НАЭК «Энергоатом».
— Так, из-за минирования периметра вокруг АЭС, за последние три месяца было зафиксировано не менее 30 подрывов собак, лис и диких кабанов на заложенных минах, — говорится в сообщении.
Напомним, в статье «НикВести» «На грани уничтожения: Как заповедная Кинбурнская коса страдает от действий оккупантов» говорится о вреде, который оккупанты нанесли уникальному месту.