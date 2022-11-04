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В армии РФ для борьбы с дезертирством начали разворачивать «заградительные отряды» или «блокирующие части», угрожающие отступающим солдатам.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в Twitter.
Отмечается, что такие отряды начали разворачивать из-за низкого морального духа солдат и нежелания воевать, они заставляют военных к наступлению. По данным британской разведки, такие отряды использовались Россией и в прошлом.
Также сообщается, что в последнее время российские генералы хотят, чтобы командиры применяли оружие против дезертиров, в частности возможно позволяли стрелять в отказников после предупреждения. Генералы тоже, наверное, хотели бы держать оборону до самой смерти.
— Тактика расстрела дезертиров, вероятно, свидетельствует о низком качестве, низком моральном духе и недисциплинированности российских сил, — отмечают в Минобороны Британии.
Ранее сообщалось, что глава Кремля Владимир Путин ждет «генерала зиму», поскольку надеется, что он поможет российской армии не потерпеть позорного поражения в войне против Украины.
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В армии РФ для борьбы с дезертирством начали разворачивать «заградительные отряды» или «блокирующие части», угрожающие отступающим солдатам.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в Twitter.
Отмечается, что такие отряды начали разворачивать из-за низкого морального духа солдат и нежелания воевать, они заставляют военных к наступлению. По данным британской разведки, такие отряды использовались Россией и в прошлом.
Также сообщается, что в последнее время российские генералы хотят, чтобы командиры применяли оружие против дезертиров, в частности возможно позволяли стрелять в отказников после предупреждения. Генералы тоже, наверное, хотели бы держать оборону до самой смерти.
— Тактика расстрела дезертиров, вероятно, свидетельствует о низком качестве, низком моральном духе и недисциплинированности российских сил, — отмечают в Минобороны Британии.
Ранее сообщалось, что глава Кремля Владимир Путин ждет «генерала зиму», поскольку надеется, что он поможет российской армии не потерпеть позорного поражения в войне против Украины.