Предатель, который во время временной оккупации части Киевщины сдавал врагу местонахождение бойцов местной самообороны, приговорен к 15 годам лишения свободы.

Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, в начале полномасштабного вторжения в состав самообороны одного из поселков Броварского района вошел местный житель. Но после захвата населенного пункта войсками России он сразу перешел на сторону захватчиков и начал с ними сотрудничать.

— Злоумышленник «сливал» рашистским карателям адреса проживания односельчан, сопротивлявшихся захватчикам. Именно по его «наводке» агрессоры похитили командира и других участников отряда самообороны, в который он ранее входил, — отмечают в СБУ.

По информации спецслужбы, к потерпевшим применяли насилие и угрозы убийством, в частности, установлены факты, когда людей с завязанными глазами ставили к стенке и стреляли им под ноги, имитируя расстрел.

После освобождения поселка предатель пытался скрываться на территории региона. Однако сотрудники Службы безопасности установили его местонахождение и в апреле задержали.

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что суд приговорил к 15 годам заключения 72-летнюю жительницу Николаева, которая передавала российскому куратору данные о размещении подразделений ВСУ.