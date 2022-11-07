Военнослужащие одной из бригад, выполняющей задачи на николаевско-херсонском направлении, рассказали корреспондентам Суспільного, как работают «птички» аэроразведки.
Беспилотные летательные аппараты – один из обязательных элементов ведения боевых действий в современных условиях. Бойцы Сил обороны Украины используют дроны для аэроразведки и корректировки огня по позициям российских войск.
Подразделение аэроразведки направляется на задание. Место для работы найдено, далее – проверка местности.
– Мы выходим сначала пешком. Мы проверяем полностью, куда можно подъехать, куда нет. Речь идет о противотанковых минах, противопехотных минах, растяжках каких-то, — рассказал разведчик из псевдо «Феликс».
Далее подготовка к работе напрямую с «птичкой». Настраивают беспилотник украинского производства «Аист-100».
- Сейчас, настраиваем GPS, видеосвязь, калибруем, делаем предполетную проверку, готовимся к запуску, - рассказал военнослужащий Юрий.
На работу беспилотных летательных аппаратов влияют разные факторы, говорит Феликс.
— Прежде всего, это дождь, ветер. И когда есть тучи и дымка, когда ничего не видно. Смысла нет, политал ты, все равно ничего не видишь, — рассказал «Феликс».
Многофункциональность и дальность полета – одни из основных преимуществ украинского беспилотника «Аист-100», говорит Юрий. Впрочем, есть и сложности.
— Мы работаем в условиях периодического подавления радиоэлектронной борьбы, поэтому есть определенные трудности, — рассказал Юрий.
Из-за работы радиоэлектронных средств поднять в воздух «Аист» не получается. Аэроразведчики принимают решение применить другой беспилотный летательный аппарат — «Matrix 300».
В этот раз настройки и запуск успешны — артиллерия российских войск на временно оккупированной территории Херсонщины уничтожена.
Оборудование для аэроразведки очень дорогое, поэтому часто во время обстрелов бойцы закрывают его собой, рассказал «Феликс».
— И надо же, когда обстрел, падать. Оборудование очень много стоит, его тоже накрываешь собой, лишь бы его не повредило. Сколько таких ситуаций было, - сказал Феликс.
Напомним, ранее украинский военный Вадим рассказал о жизни на передовой на границе Николаева и Херсона.
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Военнослужащие одной из бригад, выполняющей задачи на николаевско-херсонском направлении, рассказали корреспондентам Суспільного, как работают «птички» аэроразведки.
Беспилотные летательные аппараты – один из обязательных элементов ведения боевых действий в современных условиях. Бойцы Сил обороны Украины используют дроны для аэроразведки и корректировки огня по позициям российских войск.
Подразделение аэроразведки направляется на задание. Место для работы найдено, далее – проверка местности.
– Мы выходим сначала пешком. Мы проверяем полностью, куда можно подъехать, куда нет. Речь идет о противотанковых минах, противопехотных минах, растяжках каких-то, — рассказал разведчик из псевдо «Феликс».
Далее подготовка к работе напрямую с «птичкой». Настраивают беспилотник украинского производства «Аист-100».
- Сейчас, настраиваем GPS, видеосвязь, калибруем, делаем предполетную проверку, готовимся к запуску, - рассказал военнослужащий Юрий.
На работу беспилотных летательных аппаратов влияют разные факторы, говорит Феликс.
— Прежде всего, это дождь, ветер. И когда есть тучи и дымка, когда ничего не видно. Смысла нет, политал ты, все равно ничего не видишь, — рассказал «Феликс».
Многофункциональность и дальность полета – одни из основных преимуществ украинского беспилотника «Аист-100», говорит Юрий. Впрочем, есть и сложности.
— Мы работаем в условиях периодического подавления радиоэлектронной борьбы, поэтому есть определенные трудности, — рассказал Юрий.
Из-за работы радиоэлектронных средств поднять в воздух «Аист» не получается. Аэроразведчики принимают решение применить другой беспилотный летательный аппарат — «Matrix 300».
В этот раз настройки и запуск успешны — артиллерия российских войск на временно оккупированной территории Херсонщины уничтожена.
Оборудование для аэроразведки очень дорогое, поэтому часто во время обстрелов бойцы закрывают его собой, рассказал «Феликс».
— И надо же, когда обстрел, падать. Оборудование очень много стоит, его тоже накрываешь собой, лишь бы его не повредило. Сколько таких ситуаций было, - сказал Феликс.
Напомним, ранее украинский военный Вадим рассказал о жизни на передовой на границе Николаева и Херсона.