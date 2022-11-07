Военнослужащие одной из бригад, выполняющей задачи на николаевско-херсонском направлении, рассказали корреспондентам Суспільного, как работают «птички» аэроразведки.

Военнослужащий Юрий на боевой позиции вместе с дроном украинского производства «Аист-100», ноябрь 2022 года. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Николаев

Беспилотные летательные аппараты – один из обязательных элементов ведения боевых действий в современных условиях. Бойцы Сил обороны Украины используют дроны для аэроразведки и корректировки огня по позициям российских войск.

Подразделение аэроразведки направляется на задание. Место для работы найдено, далее – проверка местности.

Аэроразведчики готовятся к выполнению задания, ноябрь 2022 года. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Николаев

– Мы выходим сначала пешком. Мы проверяем полностью, куда можно подъехать, куда нет. Речь идет о противотанковых минах, противопехотных минах, растяжках каких-то, — рассказал разведчик из псевдо «Феликс».

Далее подготовка к работе напрямую с «птичкой». Настраивают беспилотник украинского производства «Аист-100».

Военнослужащий Юрий готовит беспилотник «Аист-100» к запуску, ноябрь 2022 года. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Николаев

- Сейчас, настраиваем GPS, видеосвязь, калибруем, делаем предполетную проверку, готовимся к запуску, - рассказал военнослужащий Юрий.

На работу беспилотных летательных аппаратов влияют разные факторы, говорит Феликс.

Военнослужащий «Феликс» на позиции, ноябрь 2022 года. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Николаев

— Прежде всего, это дождь, ветер. И когда есть тучи и дымка, когда ничего не видно. Смысла нет, политал ты, все равно ничего не видишь, — рассказал «Феликс».

Многофункциональность и дальность полета – одни из основных преимуществ украинского беспилотника «Аист-100», говорит Юрий. Впрочем, есть и сложности.

— Мы работаем в условиях периодического подавления радиоэлектронной борьбы, поэтому есть определенные трудности, — рассказал Юрий.

Боец Юрий вместе со своим дроном «Matrix 300», ноябрь 2022 года. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Николаев

Из-за работы радиоэлектронных средств поднять в воздух «Аист» не получается. Аэроразведчики принимают решение применить другой беспилотный летательный аппарат — «Matrix 300».

В этот раз настройки и запуск успешны — артиллерия российских войск на временно оккупированной территории Херсонщины уничтожена.

Результат успешной корректирующей работы аэроразведки, временно оккупированная часть Херсона, ноябрь 2022 года. Фото: источник Суспільного в ВСУ

Оборудование для аэроразведки очень дорогое, поэтому часто во время обстрелов бойцы закрывают его собой, рассказал «Феликс».

— И надо же, когда обстрел, падать. Оборудование очень много стоит, его тоже накрываешь собой, лишь бы его не повредило. Сколько таких ситуаций было, - сказал Феликс.