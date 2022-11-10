Для жителей освобожденной Снигиревки готовят гуманитарную помощь.

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона.

В то же время Виталий Ким отметил, что без официального подтверждения пока не может рассказать об освобождении города.

— Мы готовим гуманитарную помощь, фуры с едой, старлинками, генераторами. Мы будем сразу посылать помощь людям, которые находились в оккупации длительное время. Я тоже хочу с вами всем поделиться, но должен ждать официального подтверждения, но я знаю, что все хорошо. Думаю, завтра утром пришлем помощь, – отметил председатель ОВА.

Напомним, что первые подтверждения о начале освобождения Снигиревки Баштанского района Николаевской области начали появляться 9 ноября. В четверг, 10 ноября, появилось видео с украинскими военными в Снигиревке. Город был освобожден силами 131 отдельного разведывательного батальона.