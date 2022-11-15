Подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям возобновляют работу на деоккупированных территориях Николаевской и Херсонской областей.

Об этом сообщает пресс- служба ГСЧС.

Возведенные отряды из Николаевской, Херсонской, Одесской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областей, а также Мобильный спасательный центр быстрого реагирования в состав которых входит личный состав и специальная техника, направленные в места дислокаций, где будут нести службу и выполнять задачи по назначению.

Кроме того, в районы будут направлены пиротехнические расчеты.

«Разменивать территорию будут пиротехники из Днепропетровщины, Запорожья, Херсонщины, Николаевщины, Кировоградщины, Черкасщины, Хмельнитчины, Житомирщины, Одесщины, Луганщины, Винницы, Ровенщины, Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины», - отметили в ГСЧС.

Напомним, украинская армия с начала прошлой недели освободила на юге 179 населенных пунктов. В общей сложности под украинский контроль вернули 4,5 тысячи квадратных километров территории.

В последние дни Силы обороны юга достигли значительных успехов по деоккупации Николаевской и Херсонской областей. 10 ноября была освобождена Снегиревка Николаевской области, а 11 ноября — Херсон и часть Херсонской области на правом берегу Днепра. Эти территории были оккупированы русской армией с марта 2022 года.