Сегодня, 20 ноября, в Николаеве состоялся матч между волонтерами ОО «300 Николаевцев» и воинами Национальной Гвардии Украины, посвященный освобождению Николаевщины от российских захватчиков, Дню Достоинства и Свободы Украины, Собору Архистратига Михаила, открытию Мундиаля по футболу в Катаре.

Об этом сообщается на странице ОО «300 Николаевцев» в Facebook.

— Перед игрой почтили минутой молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии РФ против Украины. Гимн Украины исполнил Денис Мисанчук. На матче присутствовали Митрополит Николаевский и Богоявленский Владимир, командир полковник в/ч 3039 г. НГУ Вакуленко С.М. Вручены памятные сертификаты всем участникам матча, – рассказали в организации.

Владыка церкви Владимир поздравил всех с Днем Святого Михаила.

Командир НГУ Вакуленко С.М. поздравил всех с освобождением Вооруженными Силами Украины Николаевской области и открытием Мундиаля по футболу.

Все участники матча поставили памятные подписи на мяче, который будет храниться в музее «300 Николаевцев». Командиру НГУ подарили книгу «Футбольный Николаев».

Футбольный матч закончился со счётом 8:8.

В составе команды «300 Николаевцев» играли: Толпекин, Кибзун, Михайленко, Бендарик, Пикус, Гусев, Свердлов, Добровольский, Артеменко, Селецкий, Жовжаренко.

— За участие в организации благодарность судье матча Юрию Ковальчуку и Сергею Возняку. Отдельная благодарность руководителю Николаевского академического художественного драматического театра Артему Свистуну и его сотрудникам за оказанную помощь в организации футбольного матча, отметили в ОО «300 Николаевцев».

Напомним, 15 ноября общественная организация «300 николаевцев» доставила в Николаевский гериатрический пансионат партию специализированных многофункциональных медицинских коек.