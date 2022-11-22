С начала войны в Николаеве в 2,5 раза вырос уровень безработицы. Этому способствовало закрытие предприятий и релокация бизнеса в безопасные регионы.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета Николаева на 2023 год.

Отмечается, что в результате боевых действий повреждено 19 объектов промышленности. Ряд крупных предприятий города, которые обеспечивали наибольшую долю объема реализуемой промышленной продукции города, приостановили свою деятельность.

— Сократился объем реализованной продукции в основных отраслях города, таких как машиностроение, пищевая промышленность, логистика. Часть предприятий релоцировались в более безопасные регионы Украины. Частично приостановили свою деятельность и малые субъекты сферы услуг, — говорится в документе.

Как следствие в городе в 2,5 раза выросло количество безработных.

— О значительном уменьшении экономических показателей предприятий города свидетельствует и сокращение поступления от налога на доходы физических лиц (без учета налога на доходы физических лиц, уплачиваемых военнослужащими) более чем на 20% по сравнению с 2021 годом, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство экономики заявило, что по состоянию на 15 ноября в Украине в общественно полезные работы были привлечены 1036 человек, имеющих статус безработного.