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Министерство экономики заявило, что по состоянию на 15 ноября в Украине в общественно полезные работы были привлечены 1036 человек, имеющих статус безработного.
Об этом сообщает Правительственный портал.
— По состоянию на 15 ноября в Украине в общественно полезные работы были привлечены 1036 человек, имеющих статус безработного. Об этом свидетельствуют оперативные данные Государственной службы занятости, говорится в сообщении.
Отмечается, что к общественно полезным работам привлекают безработных в пяти областях Украины:
наибольшее количество таких граждан зафиксировано в Сумской области – там таким образом работой обеспечили 499 безработных;
Еще в двух регионах - Ровенской и Волынской областях - рассматривается возможность привлечения безработных в общественно полезные работы в ближайшее время.
– Мы рассматриваем этот процесс как механизм перехода человека из статуса безработного в статус занятого лица. Выполняя общественно полезные работы, безработный не только будет получать зарплату большую, чем выплаты по безработице, но и приносить пользу обществу, что очень ценно, особенно в эти турбулентные времена. Увеличится покупательная способность таких граждан, а значит, будет расти потребность в производстве товаров и предоставлении услуг, что приведет к созданию новых рабочих мест, — объяснила смысл новой инициативы заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.
В Министерстве экономики уверены, что эта инициатива поможет украинцам, особенно в маленьких городках, одновременно и зарабатывать деньги, и восстанавливать свои общины.
Отмечается, что виды общественно полезных работ в зависимости от региона могут различаться. Чаще всего людей вовлекают в:
Сообщается, что все прилагаемые к программе безработные будут получать заработную плату (не менее минимальной, а именно 6700 грн) и будут иметь статус занятого лица.
Напомним, с началом полномасштабной войны количество трудоустроенных в прифронтовых городах существенно снизилось. В частности, в Николаеве 71% жителей сообщили о существенных потерях дохода или его отсутствии.
Министерство экономики заявило, что по состоянию на 15 ноября в Украине в общественно полезные работы были привлечены 1036 человек, имеющих статус безработного.
Об этом сообщает Правительственный портал.
— По состоянию на 15 ноября в Украине в общественно полезные работы были привлечены 1036 человек, имеющих статус безработного. Об этом свидетельствуют оперативные данные Государственной службы занятости, говорится в сообщении.
Отмечается, что к общественно полезным работам привлекают безработных в пяти областях Украины:
наибольшее количество таких граждан зафиксировано в Сумской области – там таким образом работой обеспечили 499 безработных;
Еще в двух регионах - Ровенской и Волынской областях - рассматривается возможность привлечения безработных в общественно полезные работы в ближайшее время.
– Мы рассматриваем этот процесс как механизм перехода человека из статуса безработного в статус занятого лица. Выполняя общественно полезные работы, безработный не только будет получать зарплату большую, чем выплаты по безработице, но и приносить пользу обществу, что очень ценно, особенно в эти турбулентные времена. Увеличится покупательная способность таких граждан, а значит, будет расти потребность в производстве товаров и предоставлении услуг, что приведет к созданию новых рабочих мест, — объяснила смысл новой инициативы заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.
В Министерстве экономики уверены, что эта инициатива поможет украинцам, особенно в маленьких городках, одновременно и зарабатывать деньги, и восстанавливать свои общины.
Отмечается, что виды общественно полезных работ в зависимости от региона могут различаться. Чаще всего людей вовлекают в:
Сообщается, что все прилагаемые к программе безработные будут получать заработную плату (не менее минимальной, а именно 6700 грн) и будут иметь статус занятого лица.
Напомним, с началом полномасштабной войны количество трудоустроенных в прифронтовых городах существенно снизилось. В частности, в Николаеве 71% жителей сообщили о существенных потерях дохода или его отсутствии.