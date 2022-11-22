Чорноморський національний університет імені Петра Могили запрошує учнів старшої школи, абітурієнтів, батьків долучитися до Профорієнтаційного марафону твоїх можливостей у Чорноморському національному університету імені Петра Могили.

«На вас чекають найвідоміші випускники Могилянки, обговорення актуальних питань, гарний настрій і цікавий захід», — йдеться в анонсі події.

Коли? – 26 листопада 2022 року. Початок о 10:30.

Де? – Zoom

Ідентифікатор конференції: 745 9858 0815

Код доступа: S4S5na

Учасникам треба заповнити анкету за посиланням.

Спікери:

Раніше повідомлялося, що Чорноморський національний університет імені Петра Могли готується з 1 вересня 2023 року відкрити коледж у Южноукраїнську.