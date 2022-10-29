Черноморский национальный университет имени Петра Могли готовится с 1 сентября 2023 открыть колледж в Южноукраинске. Об этом сообщает горисполком Южноукраинска.

Колледж будет организован в помещениях лицея №1 имени Защитников Отечества, его возглавит Светлана Савченко, которая работает методистом в государственном учебном заведении «Южноукраинский профессиональный лицей».

В сообщении указывается, что в исполнительный комитет Южноукраинского городского совета в начале сентября обратился ректор Черноморского национального университета имени Петра Могилы Леонид Клименко с предложением об открытии в городе Южноукраинского колледжа ЧНУ им. Петра Могилы.

Идея заинтересовала, ректор с коллегами был приглашен для встречи с руководителями города. Во время первой встречи николаевских педагогов с представителями южноукраинских властей сразу пришли к согласию относительно необходимости создания колледжа и организации подготовительных курсов для поступления в колледж, потому что это прекрасная возможность для нашей молодежи получить профессию в родном городе. Во время войны это как никогда актуально, особенно для юношей, которые не в состоянии уехать за границу или в другой город Украины на учебу. Тогда же осмотрели помещения, которые могут быть использованы для обучения, и остановились на пристройке лицея № 1 им. Защитников Отечества. Во время второй встречи, которая состоялась на этой неделе, обсуждались организационные вопросы педагогического состава, общежития для учащихся, профессий, которые можно будет получать в колледже и т.д.», - говорится в сообщении.

Отмечается, что педагоги обратятся к руководству Южноукраинской АЭС для определения перечня профессий, которые будут востребованы на этом предприятии. Пока же, по мнению николаевских педагогов, предложить будущим ученикам колледжа такие направления, как компьютерная инженерия, психология, иностранные языки, правоведение и медицинское дело.

Уже ведется работа по открытию колледжа с 1 сентября 2023 г. и организации подготовительных курсов, которые могут начать работу уже в ноябре нынешнего года. Поскольку рядом с Южноукраинской городской территориальной общиной находится большое количество сел и поселков, есть надежда, что учебой в колледже заинтересуются не только наша молодежь, но и соседняя. Планы у ректора ЧНУ им. Петра Могилы Леонида Клименко много: в случае успешного развития колледжа на территории общества университет готов предложить возможность для медиков и педагогов повышать квалификацию, не выезжая из города.

В ближайшее время между администрацией ЧНУ им. Петра Могилы и руководством Южноукраинской городской территориальной общины будет подписан фактически уже начавшийся Меморандум о сотрудничестве.