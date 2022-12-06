BBC обнародовало список из 100 самых влиятельных женщин мира в 2022 году. В него попали 8 украинок.

Об этом говорится на сайте издания.

Кристина Бердинских Юлия Паевская («Тайра») Елена Зеленская

Список разделен на 4 категории: «Политика и образование», «Культура и спорт», «Активизм и защита прав» и «Здоровье и наука». Составители указывают, что перечень отражает роль женщин в конфликтах во всем мире: от протестующих в Иране до женского лица войны и сопротивления в Украине.

В перечень попала украинская журналистка Кристина Бердинских, которая делала репортажи из регионов, подвергшихся обстрелам со стороны России. Некоторые из ее материалов были сосредоточены на повседневной жизни в городе, охваченном войной.

Также в перечне математики Марина Вязовская, которая в этом году стала лишь второй женщиной в мире, которая получила престижную премию Филдсов по математике.

В списке и командир медицинского батальона «Госпитальеры» Яна Зинкевич. Ее команда совершила около 6 тысяч эвакуаций раненых солдат. 27-летняя Зинкевич является одним из самых молодых депутатов украинского парламента и возглавляет подкомитет военной медицины.

Еще одна украинка в списке – педиатр Ирина Кондратова. Она, несмотря на обстрелы, продолжала заботиться о беременных женщинах, новорожденных и матерях в Харьковском областном перинатальном центре, где родовую палату обустроили в подвале.

Отметили и защитницу прав людей с инвалидностью Юлию Сачук, возглавляющую общественную организацию женщин с инвалидностью Fight For Right («Борьба за право»).

Также в перечне первая леди Елена Зеленская, правозащитница Александра Матвийчук, парамедикиня Юлия Паевская («Тайра»), которая более трех месяцев пробыла в российском плену.

Также там оказались певица Билли Айлиш, актрисы Приянка Чопра и Сельма Блэр, спортсменка-рекордсменка в тройном прыжке Юлимар Рохас. Кроме того, в список внесли и несколько россиянок: певицу Аллу Пугачеву, журналистку Таисию Бекбулатову, художницу Александру Скочиленко, которую задержали за замену ценников в супермаркете на сообщения о войне России в Украине.

Напомним, британская газета Financial Times признала президента Украины Владимира Зеленского «Человеком года».