В боевой семье 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского двойной праздник - в День Вооруженных сил, 6 декабря, из российского плена вернулись 60 украинских воинов, среди которых 16 морских пехотинцев бригады.

Об этом сообщается на странице ОБМП в Facebook.

Отмечается, что из плена удалось вернуть защитников Мариуполя, часть из которых находилась на Азовстали.

«Наши ребята прошли ад и их ждет лечение и реабилитация. Но, уверены, что уже очень скоро вы восстановите свои силы. Радуемся вместе с семьями и близкими наших побратимов. Искренне благодарны всем, кто продолжает вытаскивать ребят из российских тюрьм и лагерей. Ждем возвращения всех наших побратимов и посестер. Помним о каждом. Отомстим!», — говорится в сообщении.

Напомним, 1 декабря из российского плена вернулись 50 защитников Украины - среди них 6 николаевских морпехов.