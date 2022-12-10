Суд в Кропивницком отправил под ночной домашний арест бывшего митрополита Кировоградской епархии, а ныне викария Киевской УПЦ МП Иосафа (Петр Губень) по подозрению в разжигании вражды.

Об этом сообщает Украинская правда.

Как установило следствие, Иосаф – из ближайшего оцепления предстоятеля РПЦ Кирилла. С ним он координировал распространение прокремлевских взглядов в Кировоградской области. Инструкции подсудимый получал в виде письменных циркуляров, а также во время личных встреч на территории России. В рамках уголовного производства была проведена экспертиза, которая установила, что деятельность митрополита угрожает государственной безопасности государства.

Сообщается, что прокуратура просила круглосуточный домашний арест по месту регистрации в Кропивницком с возможностью посещать медицинские учреждения. При этом прокурор отметил риски бегства подозреваемого, давления на свидетелей, уничтожение или искажение вещественных доказательств.

Защита заявила, что Иосаф сотрудничает со следствием и не намерен прятаться, а адвокат митрополита отметил, что у подсудимого нет родных, и он не сможет обеспечить свое существование в случае круглосуточного домашнего ареста. Суд частично удовлетворил просьбу следствия и назначил Иосафу ночной домашний арест до 30 января. Хотя митрополит работает сейчас в Киеве, два месяца он будет находиться в Кропивницком.

Напомним, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ МП, осуществлявшему антиукраинскую деятельность.

Также напомним, что Совет национальной безопасности и обороны 1 декабря поручил Кабинету министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

Ранее Служба безопасности Украины завершила контрразведывательные (безопасные) мероприятия, проводимые на территориях Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области. Там нашли пророссийскую литературу, миллионы наличных денег и «сомнительных» граждан РФ.



