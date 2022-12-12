Украинские беженцы делятся на три категории: тех, которые еще больше осовременятся и станут европейцами, захотят жить за счет Европы и третьих, тех, кто точно захочет вернуться.

Об этом в интервью НВ заявил директор Социологической группы Рейтинг Алексей Антипович.

— Те, кто до войны мечтал жить в Европе, вести этот стиль жизни, они еще до войны или, если так случилось, с войной это и сделал, но это не было желанием подавляющего большинства оказавшихся за рубежом украинцев. Тот, кто хотел жить в Европе, увидеть мир, это, как правило, бездетная женщина, не имеющая определенных обязательств перед семьей, – сказал Алексей Антипович.

Он отметил, что украинцам, уже обросшим семьями, чрезвычайно трудно адаптироваться в чужой стране, потому что они привыкли к другому. Социолог указывает, что на желание вернуться также повлияют и условия, в которых там находятся наши сограждане.

— Мы не говорим о незначительном проценте обеспеченных людей, сознательно уехавших, снявших квартиры и дистанционно зарабатывающих там средства и живущих. Мы говорим об абсолютном большинстве украинских беженцев — это мать с одним или двумя детьми. Они живут в маленькой студии, у них нет личного пространства. Но рано или поздно хочется жить, а не выживать. И будет вариант оставаться в ЕС, если ты адаптировался… Но если ты не очень и стремишься к этой адаптации, то рано или поздно ты вернешься домой, — добавляет директор Социологической группы Рейтинг.

Алексей Антипович подчеркивает, что современные украинские беженцы в конце концов делятся на три категории: тех, которые еще больше осовременятся и станут европейцами, захотят жить за счет Европы и ничего не делать и третьих, кто точно захочет вернуться, потому что их будущее здесь.

— Да, действительно, возможен вариант, что нас ждет миграционный кризис и к этому нужно готовиться и здесь важная экономическая составляющая, то, каким вообще будет будущее украинской экономики, законодательные инициативы, социальные инициативы, но рыдать — все, украинец не вернется, так я не согласен, – подчеркнул он.

Напомним, в октябре 2022 года 88% украинцев считают, что через 10 лет Украина будет преуспевающей страной в составе ЕС . При этом среди них 63% полностью разделяют такой взгляд, а скорее соглашаются – 26%.