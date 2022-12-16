Сегодняшней массированной ракетной атакой Россия пыталась истощить украинскую противовоздушную оборону. Враг для этого применял авиацию по разным направлениям, и не только ее.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает РБК-Украина.

— Сегодняшний ракетный обстрел рассредоточенными силами противника пытался истощить противовоздушную оборону, потому что была применена и стратегическая авиация по разным направлениям, и был выведен в море на дежурство ракетоносителей, какого утром не было. То, о чем мы и сообщали, что они могут применить такой максимальный ресурс, который возможен на данный момент, — сказала Наталья Гуменюк.

Напомним, что утром 16 декабря российские военные в очередной раз наносят ракетные удары по объектам энергетики Украины.