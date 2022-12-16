Украину прибыла первая партия аварийно ремонтного оборудования от США.
Об этом сообщил спикер Госдепартамента США Нед Прайс.
По его словам, это оборудование должно помочь восстановить энергетическую инфраструктуру.
— Наша первая партия аварийно-ремонтного оборудования прибыла в Украину, чтобы помочь восстановить энергетическую инфраструктуру после продолжающихся мерзких нападений России, чтобы нанести страдания гражданскому населению. Благодарность партнерам, - написал он в Twitter.
Ранее сообщалось, что в течение нынешней массированной атаки на Украину, 16 декабря, Россия уже выпустила более 60 ракет.
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Украину прибыла первая партия аварийно ремонтного оборудования от США.
Об этом сообщил спикер Госдепартамента США Нед Прайс.
По его словам, это оборудование должно помочь восстановить энергетическую инфраструктуру.
— Наша первая партия аварийно-ремонтного оборудования прибыла в Украину, чтобы помочь восстановить энергетическую инфраструктуру после продолжающихся мерзких нападений России, чтобы нанести страдания гражданскому населению. Благодарность партнерам, - написал он в Twitter.
Ранее сообщалось, что в течение нынешней массированной атаки на Украину, 16 декабря, Россия уже выпустила более 60 ракет.