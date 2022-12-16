Украину прибыла первая партия аварийно ремонтного оборудования от США.

Об этом сообщил спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, это оборудование должно помочь восстановить энергетическую инфраструктуру.

— Наша первая партия аварийно-ремонтного оборудования прибыла в Украину, чтобы помочь восстановить энергетическую инфраструктуру после продолжающихся мерзких нападений России, чтобы нанести страдания гражданскому населению. Благодарность партнерам, - написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что в течение нынешней массированной атаки на Украину, 16 декабря, Россия уже выпустила более 60 ракет.