В течение нынешней массированной атаки на Украину, 16 декабря, Россия уже выпустила более 60 ракет.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Укринформ.

«В настоящее время есть данные о более чем 60 ракетах, которые летели по территории Украины», — сказал он.

Напомним, утром 16 декабря российские военные в очередной раз наносят ракетные удары по объектам энергетики Украины. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пуске около 60 ракет.

В результате атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины, в Николаевской области ввели экстренные отключения света.

В связи с аварийными отключениями электроэнергии, вызванными очередными ракетными ударами России, 16 декабря приостановлена работа ряда котельных ОКП «Николаевоблтеплоэнерго». Также троллейбусы и трамваи в Николаеве временно не работают, сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Также сообщалось, что российские войска попали в многоквартирный жилой дом в Кривом Роге. В результате атаки два человека погибли, по меньшей мере пятеро были ранены, среди них двое детей