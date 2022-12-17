За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах более двадцати населенных пунктов.

В частности, это — Площадка, Краснопоповка, Белогоровка Луганской области и Бахмут, Опросное, Зеленополье, Андреевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области, сообщает Генштаб.

В то же время российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре нашего государства. Всего враг выпустил 98 ракет и совершил более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза авиационных и ракетных ударов противника по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Противник осуществляет передислокацию отдельных подразделений и отводит часть своих войск из Каховки и Новой Каховки в район населенного пункта Нижние Сирогозы. Среди местных жителей военнослужащие распространяют информацию, что Каховка будет оставлена российскими войсками до конца этого года, поэтому, лояльным местным к оккупантам, предлагают переезд во временно оккупированный украинский Крым.

В Луганской области оккупанты продолжают оказывать давление на местных предпринимателей и заставляют их перерегистрировать бизнес по законодательству российской федерации.

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пять районов сосредоточения личного состава, один пункт управления и состав боеприпасов противника.

Напомним, бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 61-й отдельной механизированной Степной бригады нуждаются в двух новых пикапах для подвоза раненых на востоке. Предыдущий автомобиль попал под российский обстрел.