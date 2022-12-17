Боевые потери российской армии в сутки 16 декабря составили 420 человек, а за все время полномасштабной войны — примерно 97 тысяч 690 военных.

Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.12 ориентировочно составили:

личного состава – около 97690 (+420) человек ликвидировано,

танков ‒ 2985 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5958 (+6) ед,

артиллерийских систем - 1947 (+1) ед,

РСЗО - 410 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,

самолетов - 281 (+0) ед,

вертолетов - 264 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1648 (+0),

крылатые ракеты ‒ 653 (+61),

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4577 (+14) ед,

специальная техника – 174 (+2).

Данные постоянно уточняются.

Напомним, по Одесщине враг утром 17 декабря направил очередную ракетную атаку, две ракеты типа Оникс были сбиты.