Боевые потери российской армии в сутки 16 декабря составили 420 человек, а за все время полномасштабной войны — примерно 97 тысяч 690 военных.
Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.12 ориентировочно составили:
Данные постоянно уточняются.
Напомним, по Одесщине враг утром 17 декабря направил очередную ракетную атаку, две ракеты типа Оникс были сбиты.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Боевые потери российской армии в сутки 16 декабря составили 420 человек, а за все время полномасштабной войны — примерно 97 тысяч 690 военных.
Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.12 ориентировочно составили:
Данные постоянно уточняются.
Напомним, по Одесщине враг утром 17 декабря направил очередную ракетную атаку, две ракеты типа Оникс были сбиты.