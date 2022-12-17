В планы украинских войск входит освобождение всех оккупированных территорий, включая Крым. Возможно, это произойдет уже в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего ОК «Юг», генерала-майора Андрея Ковальчука в интервью британскому каналу Sky News.

При этом генерал акцентировал, что будущие цели Украины и направления для наступлений украинских военных пока держатся в секрете.

— Крым — это обязательно — это вопрос времени... Мы вернем каждый квадратный сантиметр нашей территории. Хотелось бы решить все вопросы в этом году. Но я верю, что в следующем году мы все доведем до логического завершения, – заявил Андрей Ковальчук.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что беспрекословно верит в победу Украины в борьбе с российской агрессией, но для этого ВСУ нужны ресурсы. Также он уверен, что войска Российской Федерации в очередной раз попытаются захватить украинскую столицу силами новомобилизованных россиян.