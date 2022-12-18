Растущая задолженность на рынке электроэнергии создает на нем финансовый дисбаланс, из-за чего энергетические компании вынуждены работать в убыток и сокращать операционные расходы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника премьер-министра Юрия Бойко.

«Текущие тарифы для распределительных компаний и оператора системы распределения не покрывают объем обоснованных расходов таких компаний. То же, можно сказать и о генерирующих компаниях. Цены на рынке электрической энергии уже давно достигли прайс-кепов и не отражают реальную экономическую ситуацию генерирующих компаний. Проще говоря, все работают в убыток», – сказал он.

Юрий Бойко отметил, что в случае с тарифными компаниями это приводит к сокращению операционных расходов, в частности, на ремонты.

Также он подчеркнул, что на энергорынке существенно растет взаимная задолженность между участниками рынка, еще более финансово разбалансирующая рынок и его ключевых участников.

Он также добавил, что для покрытия дефицита ликвидности «Укрэнерго» привлекла более 300 млн. евро кредитов за последние шесть месяцев, а в целом до конца года объем внешнего финансирования компании достигнет 1 млрд. евро. Большая часть этих средств будет направлена другим участникам рынка, чтобы поддержать их ликвидность.

Напомним, на второй день после девятой массированной ракетной атаки российских оккупантов дефицит электроэнергии в системе все еще остается значительным.