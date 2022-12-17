В субботу 17 декабря в Киеве открыли после ликвидации повреждений в результате ракетного удара РФ открыли пешеходно-велосипедный мост.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Facebook.
«Друзья! Отныне можно снова гулять по нашему пешеходно-велосипедному мосту. Его открыли после ремонтных работ и обновления», – написал он.
По словам Виталия Кличко, коммунальщики заменили все 18 поврежденных напольных стеклопакетов, а также 143 перильных стекла. 57 из них были полностью разрушены, 86 — повреждены в результате ракетной атаки 10 октября
Напомним, на второй день после девятой массированной ракетной атаки российских оккупантов дефицит электроэнергии в системе все еще остается значительным.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
В субботу 17 декабря в Киеве открыли после ликвидации повреждений в результате ракетного удара РФ открыли пешеходно-велосипедный мост.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Facebook.
«Друзья! Отныне можно снова гулять по нашему пешеходно-велосипедному мосту. Его открыли после ремонтных работ и обновления», – написал он.
По словам Виталия Кличко, коммунальщики заменили все 18 поврежденных напольных стеклопакетов, а также 143 перильных стекла. 57 из них были полностью разрушены, 86 — повреждены в результате ракетной атаки 10 октября
Напомним, на второй день после девятой массированной ракетной атаки российских оккупантов дефицит электроэнергии в системе все еще остается значительным.