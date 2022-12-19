«Укрзалізниця» на период рождественско-новогодних праздников назначила еще один поезд сообщения Киев – Кишинев. Теперь железнодорожное сообщение между столицами Украины и Молдовы станет ежедневным.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».

В первый рейс новый поезд №351/352 отправится из Киева 20 декабря, а из Кишинева — 21 декабря и будет курсировать через день.

Поезд будет отправляться из Киева в 17:02 и прибывать в Кишинев в 10:38. В обратном направлении будет отправляться в 17:45 и прибывать в столицу Украины в 11:48.

Поезд будет делать остановки на станциях: Казатин, Винница, Жмеринка, Бар, Копай, Котюжары, Вендичаны, Могилев-Подольский, Велчинец, Окница, Белец Ораш, Унгень.

Напомним, в начале ноября после 24-летнего перерыва Украина и Молдова возобновили движение пассажирских поездов по маршруту Киев - Кишинев после 24-летнего перерыва.

Поезд начал курсировать три раза в неделю. Каждый его вагон представляет временно оккупированный регион. Один из них посвящен Харьковщине, которая уже уволена.