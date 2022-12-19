Украина бесплатно получила 105 единиц энергетического оборудования от Агентства США по международному развитию (USAID) на сумму более 100 тысяч долларов.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

«Новое оборудование общей стоимостью более 100 тысяч долларов от наших американских партнеров по USAID уже готовится для установки на одну из поврежденных обстрелов россиян подстанций. Это устройства, позволяющие управлять технологическими процессами и мониторить ключевые технологические параметры работы подстанции, вовремя выявлять проблемы в оборудовании и предотвращать возникновение аварий. 105 единиц такого оборудования бесплатно предоставили «Укрэнерго» наши партнеры из USAID «Проект энергетической безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оборудование было изготовлено специально под нужды Укрэнерго ведущей американской компанией SEL (Schweitzer Engineering Laboratories) в максимально сжатые сроки.

«Это и другое ключевое замененное оборудование позволят возобновить работу подстанции, а с ней — и стабильность энергоснабжения в регионе, страдающем от дефицита мощности, передача которой затруднена из-за повреждений ключевых объектов генерации и передачи», — добавили в Укрэнерго.

Напомним, «Укрэнерго» предупредило о значительном дефиците электричества из-за понижения температуры воздуха.