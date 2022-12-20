С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла на войне с Украиной около 99 тысяч 230 человек. За минувшие сутки Вооруженные силы ликвидировали около 430 оккупантов, семь танков и два вертолета.

Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.12 ориентировочно составили:

личного состава – около 99 230 (+430) человек ликвидировано,

танков ‒ 2 995 (+7) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5 974 (+5) ед,

артиллерийских систем – 1 960 (+7) ед,

РСЗО / MLRS – 410 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 212 (+0) ед,

самолетов – 281 (+0) ед,

вертолетов – 266 (+2) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 680 (+23),

крылатые ракеты ‒ 653 (+0),

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 599 (+7) ед,

специальная техника – 177 (+2).

Отметим, что противник и дальше сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается восстановить утраченное положение на Лиманском и ведет оборону по другим направлениям.