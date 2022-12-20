С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла на войне с Украиной около 99 тысяч 230 человек. За минувшие сутки Вооруженные силы ликвидировали около 430 оккупантов, семь танков и два вертолета.
Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.12 ориентировочно составили:
Отметим, что противник и дальше сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается восстановить утраченное положение на Лиманском и ведет оборону по другим направлениям.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла на войне с Украиной около 99 тысяч 230 человек. За минувшие сутки Вооруженные силы ликвидировали около 430 оккупантов, семь танков и два вертолета.
Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.12 ориентировочно составили:
Отметим, что противник и дальше сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается восстановить утраченное положение на Лиманском и ведет оборону по другим направлениям.