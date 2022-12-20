Страной 2022 года по версии The Economist стала Украина.

Об этом говорится в статье The Economist.

Как отмечается в статье, в обычное время выбрать страну года непросто и обычно редакторы спорят о кандидатах, которые попадают в шорт-лист. Но в 2022 году выбор был налицо и такой страной стала Украина.

«Такая честь достается стране, которая, на наш взгляд, больше улучшилась за предыдущие 12 месяцев. Украина в каком-то смысле необычный выбор, поскольку жизнь большинства украинцев значительно ухудшилась после вторжения Владимира Путина в их страну в феврале», — говорится в статье.

Отмечается, что война разрушила города, многие погибли, экономика страны сократилась примерно на треть, а миллионы покинули свои дома. Кроме того, из-за российских атак украинцы живут в темноте, без электричества.

«И все же украинцы в этом году проявили себя. Выделяются четыре их качества. Первый — героизм», — отмечают в издании.

После полномасштабного вторжения многие думали, что Украина будет раздавлена большим соседом. И Путин ожидал, что украинская армия сдастся. Но украинцы стояли и дрались, а президент Владимир Зеленский отказал в предложении Запада вывезти его из Киева – он ответил, что ему нужны «боеприпасы, а не транспорт».

Подобный характер проявили и простые украинцы. Профессора, сантехники и звезды эстрады стекались в армию, меняя удобные кровати на морозные окопы и риск мучительной смерти. В бою за сражением они разгромили россиян. Защищаясь от агрессора, обжаловавшего право их страны на существование как независимое. государство, они обрели новое чувство государственности», — объясняют редакторы.

Вторым важным качеством украинцев The Economist назвал изобретательность. За то, что заметили слабость врагов и взорвали запасы их горючего, быстро научились пользоваться западным оружием. Передали принятие решений полевым командирам, сделав подразделения более ловкими и адаптированными.

Третьим качеством стала стойкость. Если в кране нет воды – топят снег. Нет электричества – находят свет и тепло в кафе с дизельными генераторами, спят в офисах.

«Ужасы, которые Путин продолжает причинять им, похоже, не повлияли на боевой дух», — подчеркнули в статье.

Также отмечается, что украинцы, за редкими исключениями, не стали отвечать военными преступлениями на военные преступления россиян. После всего горя, которое РФ принесла украинские земли, даже военнопленные удивлены тем, как с ними хорошо обращаются.

«Во многом это связано с тем, что Украина является не нацистским государством, как утверждает Путин, а демократией, в которой человеческая жизнь имеет значение», — добавили редакторы.

Четвертым качеством стало вдохновение: украинцы защитили своих соседей и стали вдохновением и примером для других стран. Если бы РФ завоевала Украину, то потом Путин мог бы напасть на Молдавию, Грузию или угрожать странам Балтии.

«Украина показала, что аутсайдеры могут противостоять хулиганам, даже огромным», - резюмировали The Economist.

Ранее британская газета Financial Times признала президента Украины Владимира Зеленского «Человеком года».