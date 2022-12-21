Из опасных регионов Украины за последние месяцы эвакуировались около 87 тысяч граждан.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«За последние месяцы из опасных регионов Запорожской области выехали более 43 тысяч человек. Из Херсона — около 34 тысяч, из Донецкой и Луганщины — ориентировочно 5 тысяч, из Харьковщины — более 5 тысяч граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуация с освобожденных территорий продолжается. В частности, из Херсонской области, по данным министерства, эвакуировались более 12 тысяч человек, из Харьковской области - около 23 тысяч.

Также идет обязательная эвакуация из Донецкой области. С ее начала в более безопасные регионы уже переместились более 33 тысяч граждан, среди них — около 5 тысяч детей и почти 2 тысячи маломобильных людей.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 24 февраля в Херсонской общине проживало 333 тысяч человек, после деоккупации 85-100 тысяч сейчас выезжает до 120 человек ежедневно.