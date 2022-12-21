78,5% наших граждан оптимистично оценивают будущее Украины, показали результаты опроса Киевского международного института социологии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.

По данным опроса, невзирая на полномасштабную войну и вызванные ею социальные, экономические и энергетические проблемы, 78,5% опрошенных оптимистично оценивают будущее Украины, 88% – будущее их общины.

Заместитель министра развития общин и территорий Украины Вячеслав Негода сказал, что результаты соцопроса показали, что в Украине сформировалось устоявшееся положительное отношение и большие ожидания от «предложенной децентрализованной модели местного самоуправления, когда большинство вопросов решаются в общинах».

Исследование проведено Киевским международным институтом социологии в октябре-ноябре 2022 года. Всего было опрошено 2000 респондентов по всеукраинской выборке по телефонному интервью.

Напомним, по состоянию на конец 2022 97% украинцев уверены, что Украина сможет отразить нападение России, а более 82% считают, что дела в Украине идут в правильном направлении.