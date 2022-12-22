Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину более 200 тысяч доз вакцин для детских прививок. Эти вакцины передали бесплатно как гуманитарную помощь.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения 21 декабря.

В ведомстве отметили, что Украина получила 190 тысяч доз вакцины БЦЖ против туберкулеза, а также 60 тысяч доз комбинированной вакцины для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита В и гемофильной инфекции типа b (ХИБ).

«Несмотря на войну, вакцинация детей по Национальному календарю прививок продолжается. Благодаря этим вакцинам за один визит к врачу ребенок получает защиту от пяти болезней», — отметил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

По его словам, туберкулез особенно опасен младенцам, а пятикомпонентные вакцины чрезвычайно актуальны в условиях возможных перебоев со снабжением.

«Во время войны вакцинация не просто не потеряла актуальности, напротив, защита от инфекций стала еще более насущной. Если в вашем населенном пункте есть доступ к услугам по вакцинации — воспользуйтесь этим, не откладывайте прививки на потом, особенно если пропустили какие-то дозы по календарю», — сказал председатель Представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин.

Напомним, после 8 месяцев российской оккупации в двух пунктах прививок Снигиревской громады возобновляется вакцинация против COVID-19.