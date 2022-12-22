Общие боевые потери России с 24 февраля по 22 декабря ориентировочно составили 100 тысяч 400 человек. За минувшие сутки ВСУ уничтожили 660 оккупантов.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
Прочие потери:
Напомним, что ночью, 22 декабря, враг направил ракетный удар по направлению к Черному морю.
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Общие боевые потери России с 24 февраля по 22 декабря ориентировочно составили 100 тысяч 400 человек. За минувшие сутки ВСУ уничтожили 660 оккупантов.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
Прочие потери:
Напомним, что ночью, 22 декабря, враг направил ракетный удар по направлению к Черному морю.