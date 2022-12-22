Общие боевые потери России с 24 февраля по 22 декабря ориентировочно составили 100 тысяч 400 человек. За минувшие сутки ВСУ уничтожили 660 оккупантов.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Прочие потери:

танков ‒ 3003 (+1) ед,

боевых бронированных машин – 5981 (+2)

артиллерийских систем –1978 (+6)

РСЗО – 413 (+1)

средства ПВО – 212 (+0)

самолетов – 283 (+1)

вертолетов – 267 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1693 (+5)

крылатые ракеты – 653 (+0)

корабли/катера – 16 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 4615 (+7)

специальная техника – 178 (+0).

Напомним, что ночью, 22 декабря, враг направил ракетный удар по направлению к Черному морю.