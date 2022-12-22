Ночью, 22 декабря, враг направил ракетный удар по направлению к Черному морю.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

– Ночью враг направил ракетный удар в нашей зоне ответственности по направлению к Черному морю. Из самолета Су-35 выпустил ракету Х-59, которая силами противовоздушной обороны сбита над Николаевщиной, – говорится в сообщении.