Ночью, 22 декабря, враг направил ракетный удар по направлению к Черному морю.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
– Ночью враг направил ракетный удар в нашей зоне ответственности по направлению к Черному морю. Из самолета Су-35 выпустил ракету Х-59, которая силами противовоздушной обороны сбита над Николаевщиной, – говорится в сообщении.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 22 декабря обстреляли Очаков Николаевской области.
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Ночью, 22 декабря, враг направил ракетный удар по направлению к Черному морю.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
– Ночью враг направил ракетный удар в нашей зоне ответственности по направлению к Черному морю. Из самолета Су-35 выпустил ракету Х-59, которая силами противовоздушной обороны сбита над Николаевщиной, – говорится в сообщении.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 22 декабря обстреляли Очаков Николаевской области.