С начала полномасштабного вторжения частично восстановлено электроснабжение на 78% поврежденных россиянами высоковольтных подстанций.

Об этом сообщает УкрЭнерго.

— С начала полномасштабного вторжения мы частично возобновили электроснабжение на 78% поврежденных россиянами высоковольтных подстанций и 62% линий электропередачи. Это тысячи элементов сложного оборудования и сотни километров проводов, которые нужно соединить в нужных местах в любых условиях, чтобы как можно быстрее восстановить питание. А это километры бездорожья, непогода, бессонные ночи и риски обстрела в любой момент, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабной войны из мэрии Николаева исчезла специализированная техника Центра энергоэффективности, в том числе тепловизоры и газоанализаторы, необходимые для проведения энергоаудита, а также личная оргтехника работников. Спецтехника находилась на балансе коммунального предприятия Институт социально-экономического развития города.