Хозяйственный суд Запорожской области открыл производство по делу о банкротстве ЧАО «Металлургический комбинат Азовсталь», входящему в группу «Метинвест».
Об этом сообщается в реестре YouControl.
Так, 21 декабря было обнародовано сообщение об открытии судом производства по делу о банкротстве «Азовстали».
Срок подачи заявлений кредиторов с требованиями к должнику - в течение 30 дней со дня официального обнародования сообщения об открытии производства.
Напомним, что платформа UNITED24 запустила продажу последнего тиража браслетов из металла «Азовстали».
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Хозяйственный суд Запорожской области открыл производство по делу о банкротстве ЧАО «Металлургический комбинат Азовсталь», входящему в группу «Метинвест».
Об этом сообщается в реестре YouControl.
Так, 21 декабря было обнародовано сообщение об открытии судом производства по делу о банкротстве «Азовстали».
Срок подачи заявлений кредиторов с требованиями к должнику - в течение 30 дней со дня официального обнародования сообщения об открытии производства.
Напомним, что платформа UNITED24 запустила продажу последнего тиража браслетов из металла «Азовстали».