Хозяйственный суд Запорожской области открыл производство по делу о банкротстве ЧАО «Металлургический комбинат Азовсталь», входящему в группу «Метинвест».

Об этом сообщается в реестре YouControl.

Так, 21 декабря было обнародовано сообщение об открытии судом производства по делу о банкротстве «Азовстали».

Срок подачи заявлений кредиторов с требованиями к должнику - в течение 30 дней со дня официального обнародования сообщения об открытии производства.

Напомним, что платформа UNITED24 запустила продажу последнего тиража браслетов из металла «Азовстали».