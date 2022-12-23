Украинские защитники за минувшие сутки, 22 декабря, ликвидировали еще 550 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют 100 тысяч 950 военных убитыми.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.12 ориентировочно составили:
Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили три ЗРК и один центр БПЛА россиян.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Украинские защитники за минувшие сутки, 22 декабря, ликвидировали еще 550 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют 100 тысяч 950 военных убитыми.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.12 ориентировочно составили:
Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили три ЗРК и один центр БПЛА россиян.