Украинские защитники за минувшие сутки, 22 декабря, ликвидировали еще 550 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют 100 тысяч 950 военных убитыми.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.12 ориентировочно составили:

личного состава около 100 950 (+550) человек ликвидировано,

танков - 3005 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 5986 (+5) ед,

артиллерийских систем - 1984 (+6) ед,

РСЗО - 414 (+1) ед,

средства ПВО - 212 (+0) ед,

самолетов - 283 (+0) ед,

вертолетов - 267 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1698 (+5),

крылатые ракеты - 653 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4622 (+7) ед,

специальная техника - 178 (+0).

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили три ЗРК и один центр БПЛА россиян.