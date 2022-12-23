К 15 годам тюрьмы приговорили депутата Госдумы РФ Дениса Майданова, голосовавшего за признание так называемых ЛДНР.

Об этом сообщает СБУ.

«15 февраля этого года он поддержал постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать «независимость» оккупированных районов Донецкой и Луганской областей», - говорится в сообщении.

Кроме того, 22 февраля российский депутат проголосовал за ратификацию «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» между страной-агрессором и террористическими организациями «ЛДНР».

Тем самым чиновник способствовал реализации кремлевского плана по захвату Украины.

На основании собранных доказательств суд признал Майданова виновным по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества.

«Поскольку осужденный находится на территории РФ, то начало срока отбывания наказания определено со дня его фактического задержания», — отметили в СБУ.

Напомним, николаевского сепаратиста и коллаборанта Константина Тистола назначили «заместителем главы администрации» Голопристанского района Херсонской области.