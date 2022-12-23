К 15 годам тюрьмы приговорили депутата Госдумы РФ Дениса Майданова, голосовавшего за признание так называемых ЛДНР.
Об этом сообщает СБУ.
«15 февраля этого года он поддержал постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать «независимость» оккупированных районов Донецкой и Луганской областей», - говорится в сообщении.
Кроме того, 22 февраля российский депутат проголосовал за ратификацию «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» между страной-агрессором и террористическими организациями «ЛДНР».
Тем самым чиновник способствовал реализации кремлевского плана по захвату Украины.
На основании собранных доказательств суд признал Майданова виновным по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества.
«Поскольку осужденный находится на территории РФ, то начало срока отбывания наказания определено со дня его фактического задержания», — отметили в СБУ.
Напомним, николаевского сепаратиста и коллаборанта Константина Тистола назначили «заместителем главы администрации» Голопристанского района Херсонской области.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
К 15 годам тюрьмы приговорили депутата Госдумы РФ Дениса Майданова, голосовавшего за признание так называемых ЛДНР.
Об этом сообщает СБУ.
«15 февраля этого года он поддержал постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать «независимость» оккупированных районов Донецкой и Луганской областей», - говорится в сообщении.
Кроме того, 22 февраля российский депутат проголосовал за ратификацию «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» между страной-агрессором и террористическими организациями «ЛДНР».
Тем самым чиновник способствовал реализации кремлевского плана по захвату Украины.
На основании собранных доказательств суд признал Майданова виновным по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества.
«Поскольку осужденный находится на территории РФ, то начало срока отбывания наказания определено со дня его фактического задержания», — отметили в СБУ.
Напомним, николаевского сепаратиста и коллаборанта Константина Тистола назначили «заместителем главы администрации» Голопристанского района Херсонской области.